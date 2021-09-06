Trenlerde aşı kartı ve PCR testi zorunluluğu başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trenlerde aşı kartı ve PCR testi zorunluluğu başladı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Haberler | Sağlık

- Trenlerde aşı kartı ve PCR testi zorunluluğu başladı Şartları uymayanlar tren garının kapısından geri döndü Korona virüs salgınıyla mücadelede kapsamında hayata geçirilen yeni tedbirler uygulanmaya başladı.

- Trenlerde aşı kartı ve PCR testi zorunluluğu başladı

Şartları uymayanlar tren garının kapısından geri döndü

EDİRNE - Korona virüs salgınıyla mücadelede kapsamında hayata geçirilen yeni tedbirler uygulanmaya başladı. Toplu ulaşım araçlarına getirilen PCR testi zorunluluğu sonrasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da harekete geçti.

Bu kapsamda yolculuk için Edirne Tren Garı'na gelen vatandaşların ilk olarak HES kodu sorgulaması ardından ise aşı kartı sorgulaması yapıldı. 6 Eylül 2021 Pazartesi itibari ile aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirilecek şehirlerarası seyahatler için negatif sonuçlu PCR testi gösterilmesinin zorunlu olacağı açıklanmıştı. Uygulamanın başlamasıyla birlikte hazırlıksız yakalananlar geri dönmek zorunda kaldı.

Trenlerde yeni tedbirler uygulanmaya başladı

Sabahın erken saatlerinden itibaren yolculuk için Edirne'deki tren garına giden vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına göre sıraya girerek HES kodu sorgulaması yaptırdı. Salgın tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlayan yeni tedbirler doğrultusunda güvenlik görevlileri tarafından yolculuk öncesi vatandaşlardan kişilerin aşılı geçirilmiş hastalık (Kovid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testini göstermeleri istendi.

Şartları tutan yolcular içeriye alınırken, uygulamadan habersiz olan bazı vatandaşlar ise gara alınmadı.

Uygulama vatandaşları memnun etti

Geç kalmamak için sabahın erken saatlerinden itibaren tren garına geldiğini söyleyen Üniversite öğrencisi Murat Gümüşer, 2. doz aşı zamanı gelmediği ve PCR testi olmadığı için geri dönmek zorunda kaldığını ifade etti. Salgınla mücadelede aşının büyük rolü olduğunu aktaran Gümüşer, herkese aşı olma tavsiyesinde bulundu.

Yolculuk için gara gelen Mustafa Çırakoğlu, uygulamanın doğru olduğunu ve bu durumun aşılamaya daha fazla katkı sağlayacağını belirtti. Aşı olanlar için risk azaldığını aktaran Çırakoğlu, aşılamaya ilginin artmasıyla bulaşma riskinin de azalacağına değindi.

Gar ve İstasyon girişlerinde HES Kodu kontrolü devam edecek.

Trenlerde aşı kartı ve PCR testi zorunluluğu başladı
Trenlerde aşı kartı ve PCR testi zorunluluğu başladı
Trenlerde aşı kartı ve PCR testi zorunluluğu başladı
Trenlerde aşı kartı ve PCR testi zorunluluğu başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı

Son Dakika: Türkiye'de 6 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 271 kişi vefat etti, 20 bin 962 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 6 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 271 kişi vefat etti, 20 bin 962 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 269 kişi vefat etti, 19 bin 391 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 269 kişi vefat etti, 19 bin 391 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: 12 yaş ve üstüne koronavirüs aşı randevuları tanımlandı
Son Dakika: 12 yaş ve üstüne koronavirüs aşı randevuları tanımlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Murat Kurum
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Gülben Ergen Defne Samyeli
Spor Diego Marcao Ali Koç Fatih Terim Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Trenlerde aşı kartı ve PCR testi zorunluluğu başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 21:28:44. #1.15#

title