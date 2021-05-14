Trenler, tam kapanma öncesindeki sefer saatlerinde hizmet verecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Trenler, tam kapanma öncesindeki sefer saatlerinde hizmet verecek

Trenler, tam kapanma öncesindeki sefer saatlerinde hizmet verecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve bölgesel trenler ile Marmaray ve Başkentray seferlerinin, 17 Mayıs'tan itibaren tam kapanma öncesindeki sefer saatlerine göre hizmet vereceğini açıkladı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve bölgesel trenler ile Marmaray ve Başkentray seferlerinin, 17 Mayıs'tan itibaren tam kapanma öncesindeki sefer saatlerine göre hizmet vereceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, tam kapanma süresinin sona ereceği 17 Mayıs'tan itibaren uygulanacak tren seferleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Buna göre; YHT'ler, Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya ve Konya-Eskişehir-İstanbul hatlarında sosyal mesafenin korunması amacıyla yüzde 50 kapasiteli olarak hizmet vererek günde toplam 22 sefer yapacak. Tren biletlerinin temini sırasında Hayat Eve Sığar (HES) kodunun ibraz edilmesi zorunlu olacak. YHT'ler, tam kapanma uygulamasından önceki tarifelerine göre sefer yapacak. Konya-Karaman arasında YHT bağlantılı kombine taşımacılık yapılacak.

Bölgesel trenler ise kapanma öncesi dönemdeki tarifeye göre işletilecek. Marmaray, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 30 dakika, diğer günlerde Zeytinburnu-Maltepe arasında 8 dakika, Halkalı-Gebze arasında 15 dakika aralıklarla hizmet verecek. Başkentray da sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde Sincan-Kayaş arasında 15 dakika, kısıtlamanın olduğu günlerde ise 30 dakika aralıklarla işletilecek.

Tam kapanma nedeniyle 29 Nisan-17 Mayıs'ta YHT, Marmaray ve Başkentray tren sefer ve saatlerinde değişiklik yapılırken, bölgesel tren seferlerine ara verilmişti. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 9'u çocuk 16 Filistinli daha şehit oldu
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 9'u çocuk 16 Filistinli daha şehit oldu
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında biri çocuk 4 Filistinli daha şehit oldu
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında biri çocuk 4 Filistinli daha şehit oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Ömer Çelik Aykut Erdoğdu Süleyman Soylu
Magazin Tarkan Hande Erçel Kenan Doğulu Demet Akalın
Spor Gökhan Töre Ali Tandoğan Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Trenler, tam kapanma öncesindeki sefer saatlerinde hizmet verecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 12:48:09. #1.14#

title