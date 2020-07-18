Trenin geçişini beklemeyip, bariyerleri kıran sürücüye 2,5 yıl hapis ERZURUM'da, Doğu Ekspresi'nin geçişine 1 dakika kala, otomobiliyle hemzemin geçitten geçmek için güvenlik bariyerini kıran Emrah Korkmaz (35), 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ERZURUM'da, Doğu Ekspresi'nin geçişine 1 dakika kala, otomobiliyle hemzemin geçitten geçmek için güvenlik bariyerini kıran Emrah Korkmaz (35), 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Korkmaz'ın cezasında iyi hal indirimi uygulanmadı.

Olay, 15 Aralık 2019 günü Yakutiye ilçesindeki Şehitlik Mevkisi'nde meydana geldi. TCDD görevlileri, Yanıkdere'deki hemzemin geçidin, güvenlik bariyerinin kırıldığını fark edince güvenlik kameralarını izledi. Görüntülerden, saat 15.57'yi gösterdiğinde, Erzurum'dan Kars'a giden Doğu Ekspresi'nin geçişi öncesi, güvenlik bariyerlerinin kapandığı, hemzemin geçide gelen otomobil sürücüsünün, trenin geçişini beklememek için sağ bariyer kollarının ikisini kırdığını gördü. Yine görüntülerden koşarak otomobiline binen sürücünün, sinyal lambalarının ikaz vermesine rağmen trenin geçişine 1 dakika kala hemzemin geçitten geçtiği saptandı.

TCDD görevlilerinin durumu polise bildirmesi üzerine kamera kayıtları incelendi. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, otomobilin plakasından sürücünün Emrah Korkmaz olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Korkmaz, tutuklanarak cezaevine koyuldu. Bir hafta cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Korkmaz hakkında 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan Emrah Korkmaz, pişman olduğunu söyledi. Eşinin kendisini arayarak 10 aylık çocuğunun emeklerken yüzüne yer sofrasındaki sıcak suyun döküldüğünü bildirdiğini anlatan Korkmaz, "Panikle eve giderken, tren yolundaki bariyerlerin kapalı olduğunu gördüm. Eve yetişmek için bu bariyerlerden karşılıklı olan iki tanesini kırdım ve aracımla yoldan geçtim. Kamu malına zarar vermek istemezdim. Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak gibi bir amacım yoktu. Olay oğlumun yüzünde yanık oluşması sebebi ile meydana gelmiştir. Eve gittikten sonra oğlumun yüzündeki yaranın aşırı derecede olmadığını görünce yanıkla ilgili herhangi bir hastaneye başvurmadım. Evde bulunan yanık kremlerini kullandım. Kamunun zararı ne ise karşılamaya hazırım. Pişmanım, panikle bu olayı gerçekleştirdim" diye konuştu.

Emrah Korkmaz, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezada iyi hal indirimi uygulamadı.

Kaynak: DHA