Trenin geçişini beklememek için bariyerleri kıran sürücü tutuklandı

27.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:38

ERZURUM'da trenin geçişini beklememek için koruma bariyerleri kıran otomobil sürücüsü E.K. (34) tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.K. ifadesinde, "Oğlumun yüzü yanmıştı eve yetişmeye çalışıyordum. Çok pişmanım" dedi.

TCDD görevlileri, merkez Yakutiye ilçesindeki Yanıkdere hemzemin geçidini, tren geçişi sırasında araç ve yaya trafiğine kapatan güvenlik bariyerlerinin iki kolunun kırık olduğunu tespit etti. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler, gördükleri karşısında şaşkına döndü.

Kaynak: DHA