Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü hastanelik oldu (2) - Haberler
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Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü hastanelik oldu (2)

Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Haberler | Güncel
Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü hastanelik oldu (2)

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIKazım Karabekir Mahallesi hemzemin geçidinde meydana gelen tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kazım Karabekir Mahallesi hemzemin geçidinde meydana gelen tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Ankara- İzmir seferini yapan Ş.Ç. yönetimindeki yolcu treni, hemzemin geçitte Osman Dilek'in kullandığı 45 AV 717 plakalı otomobile çarptı. Trenin çarpması sonucu yaklaşık 300 metre sürüklenen otomobil sürücüsü Osman Dilek, ambulansla Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süreliğine kapanan demiryolu, otomobilin olay yerinden çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bariyerlerin kapalı olduğu görüntülerde sürücünün bariyerleri aşarak geçmeye çalıştığı görüldü.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA,


Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü hastanelik oldu (2)

Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü hastanelik oldu (2)

Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü hastanelik oldu (2)

Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü hastanelik oldu (2)

Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü hastanelik oldu (2)

Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü hastanelik oldu (2)

Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Son Dakika Haberleri

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Haber: Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü hastanelik oldu (2) - Haberler
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