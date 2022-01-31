TRENİN ÇARPTIĞI MİNİBÜSTEN SON ANDA ATLAYIP, CANLARINI KURTARDILAR

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle hemzemin geçitten geçerken, raylarda kalan minibüse yolcu treni çarptı. O anlar bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerden minibüs sürücüsü ve yanındaki 1 kişinin son anda atlayarak canlarını kurtardıkları belirlendi.

Kaza, geçen 26 Ocak'ta Pınarket Mahallesi yakınlarındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Sefa Çalık yönetimindeki 20 AFE 563 plakalı minibüsle seyir halindeyken, yoğun kar yağışı nedeniyle kaydı. Sürüklenen minibüs hemzemin geçitte tren raylarına takılarak, mahsur kaldı. Çalık, çekici çağırdıktan sonra yanındaki 1 arkadaşıyla minibüsün içinde beklemeye başladı. Bu sırada İzmir-Isparta seferini yapan yolcu treni minibüse çarptı. Çarpma anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerden, çarpma anından saniyeler önce treni fark eden sürücü Çalık ve yanındaki arkadaşının minibüsten atlayarak canlarını kurtardığı belirlendi. Trenin çarptıktan son anda metrelerce sürüklediği minibüs hurdaya döndü. Yolcu treni kazadan 1 saat sonra seferine kaldığı yerden devam etti.