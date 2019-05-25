Trenin çarptığı kişi öldü
Karabük'te, yük treninin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Karabük'te, yük treninin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Asit köyü mevkisinde rayların üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan Mecit Özer'e (76) DE-3387 sefer sayılı Karabük'ten Çankırı'ya giden yük treni çarptı.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özer'i Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Özer, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, inceleme yaptı.
Kaynak: AA
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