Trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti
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Trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde raylardan karşıya geçmeye çalışan kişi, trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

22.02.2020 15:55 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:57
Trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti

'ın ilçesinde raylardan karşıya geçmeye çalışan kişi, trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Denizli-İzmir seferini yapan makinist Yusuf Ü. idaresindeki MT 15447-DT sefer sayılı yolcu treni, İsabeyli Mahallesi yakınlarında demir yolundan karşıya geçmeye çalışan 'e (67) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öztürk'ün öldüğünü belirledi.

Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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: Trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti
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