Trenin çarptığı kadın öldü
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Trenin çarptığı kadın öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

12.01.2020 14:55 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:00
Trenin çarptığı kadın öldü

'in ilçesinde trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Öğretmenler Mahallesi ile Anıt Mahallesi arasındaki Mithatpaşa hemzemin geçidinde, yolun karşısına geçmek isteyen Elife Kirik'e (47) tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın karayoluna savruldu.


Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Elife Kirik'in hayatını kaybettiğini belirledi.


Tren seferi dururken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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