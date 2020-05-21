Trenin çarptığı araç hurdaya döndü
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Trenin çarptığı araç hurdaya döndü

Trenin çarptığı araç hurdaya döndü Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hemzemin geçitte meydana gelen kazada araç hurdaya döndü.

21.05.2020 19:55 | Son Güncelleme: 21.05.2020 19:59

Trenin çarptığı araç hurdaya döndü

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hemzemin geçitte meydana gelen kazada araç hurdaya döndü. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre olay Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesindeki hemzemin geçitte yaşandı. İddialara göre bariyerleri kapalı olan hemzemin geçitten geçmeye çalışan E.Ç. idaresindeki 67 ZJ 698 plakalı araca yük treni çarptı. Sürücü E.Ç. kazadan yara almadan kurtuldu.

Araç ise hurdaya döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trenin çarptığı araç hurdaya döndü

Kaynak: İHA

Manşet

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