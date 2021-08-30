Trenin çarptığı 8 büyükbaş hayvan telef oldu
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Trenin çarptığı 8 büyükbaş hayvan telef oldu

İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir - Haberler | Yerel

Trenin çarptığı 8 büyükbaş hayvan telef oldu Erzincan'da raylardan geçen ineklere yolcu treninin çarpması sonucu 8 büyükbaş hayvan telef oldu.

Trenin çarptığı 8 büyükbaş hayvan telef oldu

ERZİNCAN - Erzincan'da raylardan geçen ineklere yolcu treninin çarpması sonucu 8 büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum istikametinden Erzincan yönüne gelmekte olan yolcu treni Ersevenler mahallesi yakınlarında Adem Atalay'a ait ineklere çarptı. Çarpmanın etkisi raylarda sürüklenen 8 inek telef oldu.

İneklerin sahibi Adem Atalay, "Çoban malları dağıtıyordu. Komşunun da malları var. Bizim malları da buradan karşıya geçirirken tren de birkaç tanesini önüne alarak götürdü. 4 hayvan burada yerde kaldı. Bir tanesini aşağı dereye attı. 3-4 tanesi mezbaha neye gitti. Toplam 8-9 tane hayvan telef oldu" dedi.

Trenin çarptığı 8 büyükbaş hayvan telef oldu
Trenin çarptığı 8 büyükbaş hayvan telef oldu
Trenin çarptığı 8 büyükbaş hayvan telef oldu
Trenin çarptığı 8 büyükbaş hayvan telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir

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