Trenin biçtiği araçta burnu bile kanamadı
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Trenin biçtiği araçta burnu bile kanamadı

24.03.2021 21:52 | Son Güncelleme: 24.03.2021 21:57
Trenin biçtiği araçta burnu bile kanamadı

Malatya'da kontrolsüz bir şekilde hemzemin geçide giren aracı tren biçti.

Malatya'da kontrolsüz bir şekilde hemzemin geçide giren aracı tren biçti. Kazayı yara almadan atlatan sürücü şok yaşarken, araç hurdaya döndü.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde meydana gelen kazada, N.K.'nın kullandığı araç kontrolsüz bir şekilde hemzemin geçide girdi. Bu esnada hızla gelen tren otomobili adeta biçti. kazada yara almayan araç sürücüsü kısa süreli şok yaşarken, hurdaya dönen araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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