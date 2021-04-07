Trenin ara duraklarda durmaması vatandaşı mağdur etti
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Trenin ara duraklarda durmaması vatandaşı mağdur etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Trenin ara duraklarda durmaması vatandaşı mağdur etti

Zonguldak-Gökçebey-Karabük hattı arasındaki tren seferleri, salgın sebebiyle verilen aranın ardından yeniden başladı.

Zonguldak-Gökçebey-Karabük hattı arasındaki tren seferleri, salgın sebebiyle verilen aranın ardından yeniden başladı. Vatandaşlar, trenin ara duraklarda da durmasını istedi.

Zonguldak-Gökçebey-Karabük hattında günlük 4 sefer yapan yolcu treni, Gökçeler, Havalimanı durağı, Akyamaç köyünde yolcu indirme ve bindirme yapmayınca vatandaşlar mağdur oldu. Ara duraklarda yolcu indirme ve bindirmeyle ilgili bir çalışma yapılmasını isteyen Gökçeler köyü sakinleri dertlerini muhtara söyleyerek çare bulmasını istediler.

Gökçeler Köyü muhtarı Ramazan Yaman, yaklaşık 70 yıldır köylerinde tren durağının olduğunu söyleyerek, "TCDD personeli, ücretsiz kullanan yaşlı ve engelli vatandaşlarımız, trenlerdeki görevlilerin belli merkezlerden toplu bilet kesip ara duraklardan binen yolculara satması gibi etkenler göz önüne alınmamış verimsiz durak olarak kaldırılmasına karar verilmiş. Konu ile ilgili olarak Zonguldak Milletvekilimiz Ahmet Çolakoğlu ile görüştüm. Vekilimiz de çare bulamadı. Bizim köyümüzün Zonguldak ve Karabük'e tek ulaşımı trenimizdir. Pandemi sürecinde uzun süre mağdur olduk. Tren seferlerinin başlanacağı haberine köylüm çok sevinmişti ama yine hüsran oldu. Biz burada trenin 2 dakika durmasını istemiyoruz. 40 saniye bile dursa en azından mağdurluğumuz ortadan kalkar. Kurumlar vatandaşların hayatını zorlaştırmak değil işlerini kolaylaştırmak için var olurlar, yetkililerden rica ediyorum " dedi. - ZONGULDAK

Trenin ara duraklarda durmaması vatandaşı mağdur etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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