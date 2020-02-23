Trenin altında kalıp, can verdi
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Trenin altında kalıp, can verdi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken trenin çarptığı Işık Tatlı (43), hayatını kaybetti.

23.02.2020 00:39 | Son Güncelleme: 23.02.2020 00:39
Trenin altında kalıp, can verdi

'in ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken trenin çarptığı Işık Tatlı (43), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kamberhöyüğü hemzemin geçitte meydana geldi. İddiaya göre, Adana- seferini yapan yolcu treninin geçişini beklemeden yolun karşısına geçmek isteyen Işık Tatlı, trenin altında kaldı. Kazayı fark eden tren makinist Fehmi D. treni durdururken olay yerine sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tatlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Tatlı'nın cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
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