Trenin Altında Kalarak Bacağı Kopan Genç Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki tren garında raylara düşerek üzerinden tren geçen ve bacağı kopan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Turgutlu Tren Gar'ında meydana gelen olayda Zabıt Teymur (32) isimli genç dengesini kaybederek rayların olduğu bölüme düşmüştü. Trenin yaklaştığı esnada bacağı trenin altında kalan genç adam kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan Teymur'un yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, olayla ilgili olarak soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi. - MANİSA