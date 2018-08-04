Trenin altında kalan şahıs ağır yaralandı

MALATYA - Malatya'da yük treninin altında kalan 59 yaşındaki şahıs ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Yeşilyurt İlçesine bağlı Dilek Mahallesinde gerçekleşen olayda Sivas-Malatya güzergahında ilerleyen bir yük treni aniden trenin altına atladığı iddia edilen şahsa çarpınca makinistler hemen durdu. Treninin al boşluk kısmında sürüklenerek ağır yaralanan 59 yaşındaki C.K. isimli şahıs, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ciddi olan şahsın, yapılan ilk müdahalesinin ardından yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaparken, olayın bir intihar girişimi mi yoksa kaza mı olduğu araştırılıyor.