Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda trenin altında kalan gencin bacağı koptu.



Edinilen bilgiye göre, Turgutlu Tren Garı'nda meydana gelen olayda Z.T. isimli genç dengesini kaybederek rayların olduğu bölüme düştü. Trenin yaklaştığı esnada raylar bölgesinde bulunan gencin bacağı trenin altında kaldı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, bölgeye gelen sağlık ekipleri şahsı kopan bacağıyla birlikte Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı şahıs tedavi altına alınırken emniyet güçleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.



Öte yandan, makinistin ifadesi alınmak üzere gözaltına alındığı öğrenildi. - MANİSA