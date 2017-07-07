Trenin Altında Bacağı Koptu, Hastanede Öldü

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, düştüğü raylarda yük treninin altında sol bacağı kopan 32 yaşındaki Zabıt Teymur, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Bugün saat 14.00 sırlarında Manisa - Uşak seferini yapan yük treni, Turgutlu Garı'ndan geçişi sırasında yaya girişine yasak olan bölümde rayların üzerine düşen Zabıt Teymur'un sol bacağının üzerinden geçti. Bacağı kopan Teymur, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.



Soruşturma başlatan polis, trenin makinistinin ifadesine başvurdu. Tren daha sonra yoluna devam etti.



- Manisa