Trendyolmilla ve Trendyol Man, baharı yeni koleksiyon ile karşılıyor

Trendyolmilla ve Trendyol Man'in ilkbahar-yaz koleksiyonu modaseverlerin beğenisine sunuldu.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, Melisa Şenolsun ve Deniz Can Aktaş'ın Büyükada'da çekimlerini gerçekleştirdiği koleksiyon, 1970'lerin zamansız, canlı ve güçlü desenlerin enerjisini yansıtan parçalardan oluşuyor.

Koleksiyonda, sezonun trend renklerinde sarı ön plandayken, zamansız 70'ler denimleri, beyazın güçlü enerjisi, dantel detaylar, retro floral desenler, haki ve taş tonları da koleksiyonun öne çıkan detaylarını oluşturuyor. Koleksiyonda baharın ve yazın enerjisi fırfırlar, büzgü detayları, gipeler, yüksek yakalar, tulumlar, canlı çizgiler ve tropik desenlerle veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz