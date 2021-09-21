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Trendyol yeni sezonu Mega Eylül kampanyası ile karşılıyor

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel
Trendyol yeni sezonu Mega Eylül kampanyası ile karşılıyor

e-ticaret platformlarından Trendyol'un bugün başlayan Mega Eylül kampanyası 23 Eylül Perşembe günü sona erecek.

e-ticaret platformlarından Trendyol'un bugün başlayan Mega Eylül kampanyası 23 Eylül Perşembe günü sona erecek.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, Trendyol'un Mega Eylül kampanyası başladı.

21-23 Eylül'de düzenlenen kampanyada Trendyol, müşterilerine binlerce marka ve yüz binlerce üründe 70'e varan indirim fırsatını sunuyor. Trendyol, milyonlarca müşterisini bu alışveriş deneyimine davet ediyor.

Uygun fiyatlı birçok ürün çeşidinin olduğu Mega Eylül kampanyasında, giyimde, ayakkabıda, kozmetikte ve ev eşyasında yüzde 50, aksesuarda yüzde 70, elektronikte yüzde 10'a varan fırsatlar Trendyol müşterilerini bekliyor.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri
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