Trendyol Yaz Alışverişi Haftası başladı

Trendyol Yaz Alışverişi Haftası, 29 Haziran-4 Temmuz'da gerçekleşecek.

Trendyol Yaz Alışverişi Haftası, 29 Haziran-4 Temmuz'da gerçekleşecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol Yaz Alışverişi Haftası ile binlerce kategoride yüz binlerce ürün indirimli olarak Trendyol müşterileriyle buluşuyor. Yaz tatili öncesi hazırlıklarını tamamlamak isteyen müşteriler yüzde 70'e varan indirim fırsatları ile istedikleri ürünlere ulaşabilecek.

Giyimden ayakkabıya, kozmetikten aksesuara, elektronikten ev tekstili ürünlerine kadar hem günlük hem de özel günlerde kullanılacak birçok ürün çeşidi uygun fiyatlar ile Trendyol'da sunuluyor.

Düğünler ve nikahlar için abiye kıyafetlerde yüzde 50, sandalet ve terliklerde yüzde 65, güneş kremlerinde 50, takılarda 70 ve plaj havlularında yüzde 30'a kadar indirim fırsatları Trendyol Yaz Alışverişi Haftası'nda olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız