Trendyol yatırım turuna çıktı, 1 milyar doların üzerinde yatırım alması bekleniyor
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Trendyol yatırım turuna çıktı, 1 milyar doların üzerinde yatırım alması bekleniyor

Trendyol yatırım turuna çıktı, 1 milyar doların üzerinde yatırım alması bekleniyor
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Güncel

Trendyol, uluslararası alanda etkinliğini artırmak için çıktığı yatırım turu kapsamında, İngiltere ve Amerika'dan 1 milyar doları aşkın yatırım çekmeyi hedefliyor.

Trendyol, uluslararası alanda etkinliğini artırmak için çıktığı yatırım turu kapsamında, İngiltere ve Amerika'dan 1 milyar doları aşkın yatırım çekmeyi hedefliyor.

Alınan bilgiye göre, uluslararası arenada etkinliğini artırmak için yatırım turuna çıkan Trendyol'un, İngiltere ve Amerika'daki yatırımcılardan 1 milyar doları aşkın yatırım alması bekleniyor.

Yeni yatırımın, şirketin potansiyel halka arzı öncesinde yatırımcı tabanının genişletilmesi ve büyümesi için kullanılması planlanıyor. Yakında tamamlanması beklenen yatırım turu, çok sayıda üst düzey uluslararası fonun da ilgisini çekiyor. Yatırım görüşmelerinin finansal danışmanlığını ise Citigroup üstleniyor.

2010 yılında kurulan Trendyol'da, satıcılarının platform üzerinde gerçekleştirdiği satış rakamı son üç yılda 20 kat arttı. Trendyol satıcılarının 2021'de ise 10 milyar dolarlık ürün satışı gerçekleştirme hedefi bulunuyor.

Kısa bir süre önce Çinli e-ticaret şirketi Alibaba, Trendyol'a gerçekleştirdiği 350 milyon dolarlık yeni yatırımla hissesini yaklaşık yüzde 87'ye yükseltmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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