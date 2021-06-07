Trendyol ve Ahbap Derneği, sahne sanatçıları için bir araya geldi
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Trendyol ve Ahbap Derneği, sahne sanatçıları için bir araya geldi

Trendyol ve Ahbap Derneği, sahne sanatçıları için bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Trendyol, Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent ile dün akşam gerçekleşen canlı yayında, müzisyen ve sahne emekçileri için destek kampanyası başlattı.

Trendyol, Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent ile dün akşam gerçekleşen canlı yayında, müzisyen ve sahne emekçileri için destek kampanyası başlattı.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Ahbap Derneği ile müzisyen ve sahne emekçilerine destek için el ele verdi.

Bu kapsamda Trendyol, Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent ile dün akşam gerçekleşen canlı yayında, müzisyen ve sahne emekçileri için destek kampanyası başlattı.

"Ahbap Sahneye Ses Ver Destek Kartları"nı platformu üzerinden satışa sunan Trendyol, 2 bin destek kartı satın alarak kampanyaya ilk katkıyı sağladı.

Haluk Levent, Trendyol'un Instagram sayfası üzerinden gerçekleşen canlı yayında milyonlarca Trendyol müşterisini de kampanyaya destek olmaya davet etti.

Trendyol, satılan her bir kartın gelirini doğrudan Ahbap Derneği'ne aktararak milyonlarca müşterisi ile zor bir dönemden geçen müzisyen ve sahne emekçilerinin yanında olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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