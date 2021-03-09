Trendyol'un Süper Mart kampanyasında yüzde 60'a varan indirim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Trendyol'un Süper Mart kampanyasında yüzde 60'a varan indirim

09.03.2021 11:19 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:23
Trendyol'un Süper Mart kampanyasında yüzde 60'a varan indirim

Trendyol, Süper Mart kampanyası başladı.

Trendyol, Süper Mart kampanyası başladı.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, Trendyol'da 9, 10 ve 11 Mart tarihlerinde Süper Mart İndirim Günleri ile yüzbinlerce üründe yüzde 60'a varan indirimler, bahara geçerken dolabını, evini, eşyalarını yenilemek isteyenleri bekliyor.

Trendyol, kampanya kapsamında 2021 modasının yeni sezon ürünlerini, şık parçalarını avantajlı fiyatlarla modaseverlerin beğenisine sunuyor.

Aynı zamanda dekorasyon ürünlerinden mobilyalara, ev tekstilinden mutfak gereçlerine, kozmetikten takı aksesuara, robot süpürgeden akıllı saate, sweatshirtten spor ayakkabıya kadar her şey Trendyol'un Süper Mart kampanyasında yerini aldı.

Süper Mart kampanyasında, aksesuar, ayakkabı, saat ve gözlük, mobilya, kozmetik ve giyimde yüzde 60'a, elektronikte yüzde 7'ye, ev ürünlerinde yüzde 50'ye, ve süpermakette yüzde 15'e varan indirimler sunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Şevket Çoruh Pelin Öztekin
Spor Arda Turan Caner Erkin Ali Şansalan Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trendyol'un Süper Mart kampanyasında yüzde 60'a varan indirim - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 11:26:59. #1.16#
title