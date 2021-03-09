Trendyol'un Süper Mart kampanyasında yüzde 60'a varan indirim

Trendyol, Süper Mart kampanyası başladı.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, Trendyol'da 9, 10 ve 11 Mart tarihlerinde Süper Mart İndirim Günleri ile yüzbinlerce üründe yüzde 60'a varan indirimler, bahara geçerken dolabını, evini, eşyalarını yenilemek isteyenleri bekliyor.

Trendyol, kampanya kapsamında 2021 modasının yeni sezon ürünlerini, şık parçalarını avantajlı fiyatlarla modaseverlerin beğenisine sunuyor.

Aynı zamanda dekorasyon ürünlerinden mobilyalara, ev tekstilinden mutfak gereçlerine, kozmetikten takı aksesuara, robot süpürgeden akıllı saate, sweatshirtten spor ayakkabıya kadar her şey Trendyol'un Süper Mart kampanyasında yerini aldı.

Süper Mart kampanyasında, aksesuar, ayakkabı, saat ve gözlük, mobilya, kozmetik ve giyimde yüzde 60'a, elektronikte yüzde 7'ye, ev ürünlerinde yüzde 50'ye, ve süpermakette yüzde 15'e varan indirimler sunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu