Trendyol'un Efsane Günler kampanyası başladı

25.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:46

Trendyol, güçlü online pazar yerinde Anadolu'nun dört bir yanındaki binlerce iş ortağıyla yüzde 80'lere varan indirimlerle 25 milyon ürün satışı hedeflediği 25-29 Kasım'daki Efsane Günler ile bu ay bir kez daha alışveriş şöleni sunacak.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Efsane Günler'de rekor satışlara imza atan platform, bu yıl bir kez daha kendi rekorunu kıracak.

Trendyol Group, bu yıl online pazar yerinde yer alan Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce iş ortağı satıcı ile 25 milyon ürün satışı, 15 milyar görüntülenme ve 350 milyon ziyaret ile Efsane Günler'de Türkiye'ye bugüne kadarki en büyük alışveriş festivalini yaşatmayı hedefliyor.

Geçen yıl Efsane Günler'de online pazar yerindeki satıcıların ürünleriyle birlikte 7,5 milyon ürün satıldı, 2 milyar sayfa görüntülenme, 100 milyon da ziyaret gerçekleşti. Trendyol, Google'da en çok aratılan e-ticaret sitesi ve mobilde en çok indirilen e-ticaret uygulaması oldu.

Halk jürisi "En İyi Online Pazar Yeri Trendyol" dedi

Trendyol, e-ticaret deneyimini en iyi yaşatan markaların halk oylamasıyla ödüllendirildiği ECHO Awards'ta 12 ödül birden aldı.

Türkiye'de binlerce satıcıyı tek bir platformda bir araya getiren ve müşterilerle buluşturan Trendyol'un online pazar yeri modeli, halk jürisi tarafından "En İyi Online Pazar Yeri" seçildi. Trendyol, ECHO Awards'ta aynı zamanda halk jürisi tarafından "E-Ticaret Alanında En Yenilikçi ve Öncü E-Ticaret Sitesi", "Kadın Giyimde En İyi E-ticaret Sitesi" ve "Kullanım Kolaylığı Açısından En Başarılı E-Ticaret Sitesi" olarak ödüllendirildi.

Kaynak: AA