Trendyol, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi resmi sponsoru oldu
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Trendyol, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi resmi sponsoru oldu

Trendyol, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi resmi sponsoru oldu
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Trendyol Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Demet Mutlu, Trendyol'un Türk sporuna ve sporcularına desteğinin artarak devam edeceğini belirterek, "Zorlu aşamalardan geçerek Tokyo'da mücadele etmeye hazırlanan değerli sporcularımızın madalyaya giden yolda yanlarında olmak bizim için büyük bir...

Trendyol Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Demet Mutlu, Trendyol'un Türk sporuna ve sporcularına desteğinin artarak devam edeceğini belirterek, "Zorlu aşamalardan geçerek Tokyo'da mücadele etmeye hazırlanan değerli sporcularımızın madalyaya giden yolda yanlarında olmak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Sporcularımızın olimpiyat heyecanını paylaşıyor, Tokyo'da yürekten başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Trendyol, Futbol Milli Takımlar Resmi Sponsorluğu'nun ardından spora yaptığı katkılara bir yenisini daha ekleyerek Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) resmi sponsoru oldu.

Trendyol, aynı zamanda Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular Taha Akgül, Ferhat Arıcan, Evin Demirhan, Busenaz Sürmeneli ve Nur Tatar'a da destek verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol Kurucusu ve CEO'su Demet Mutlu, Trendyol'un Türk sporuna ve sporcularına desteğinin artarak devam edeceğini bildirdi.

Türkiye için en büyük pozitif etkiyi yaratan şirket olma hedefiyle, Türk sporunun gelişmesine ve sporcuların hayallerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunmayı sorumluluk olarak gördüklerini belirten Mutlu, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, ülkemizin olimpiyatlarda güçlü temsiliyeti için yıllardır büyük emek harcayan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ne destek vermekten memnuniyet duyuyoruz. Zorlu aşamalardan geçerek Tokyo'da mücadele etmeye hazırlanan değerli sporcularımızın madalyaya giden yolda yanlarında olmak da bizim için büyük bir gurur kaynağı. Sporcularımızın olimpiyat heyecanını paylaşıyor, Tokyo'da yürekten başarılar diliyoruz."

TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin lider e-ticaret platformu Trendyol'un, TMOK resmi sponsorluğu ile olimpik sporcularımıza olan desteğinin, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek sporcularımız açısından büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Ayrıca, bu iş birliğinin daha fazla sporcumuzun olimpiyatlar yolunda desteklenmesi açısından da bir farkındalık yaratacağını düşünüyor, Trendyol ile birlikte sporcularımızın yanlarında olmaktan mutluluk duyuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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