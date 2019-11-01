Trendyol kasımda alışveriş festivali yaşatacak

01.11.2019 09:08

Trendyol, kasım ayında düzenleyeceği "Büyük İndirim Günleri" ve "Efsane Günler" kampanyalarında yüzde 80'lere varan indirimlerle milyonlarca ürünü kullanıcılarına sunacak.

Trendyol Group'tan yapılan açıklamaya göre, bu yıl kasım ayında her zamankinden daha büyük kampanyalar gerçekleştirilecek.

Türkiye ve MENA Bölgesi'nin en büyük ve en hızlı büyüyen e-ticaret platformu Trendyol, Anadolu'nun dört bir yanındaki binlerce iş ortağıyla 40 milyon ürün satışı hedeflediği kasım ayı kampanyalarının tarihlerini açıkladı.

Her yıl düzenlediği kampanyalarla kasım ayında tüm Türkiye'ye alışveriş festivali yaşatan Trendyol, 9-10-11 Kasım'da Büyük İndirim Günleri, 26 Kasım-01 Aralık tarihlerinde ise Efsane Günler kampanyaları ile bu yıl bir kez daha alışveriş şöleni sunacak.

Tekstil, ayakkabı ve aksesuar, ev tekstili ve dekorasyon, mobilya, beyaz eşya, elektronik, anne-çocuk, kozmetik gibi birçok farklı kategoride milyonlarca ürün yüzde 80'lere varan indirimlerle Trendyol kullanıcılarını bekliyor.

Geçen yıl kasım ayında rekor satışlara imza atan platformun, bu yıl bir kez daha kendi rekorunu kırması bekleniyor. 2018'de kasım ayında Büyük İndirim Günleri ve Efsane Günler'de toplamda 11 milyon ürün satışı, 3 milyar sayfa görüntülenme ve 150 milyon ziyaret sayısı yakalanırken, Trendyol Group bu yıl Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce iş ortağı ile 40 milyon ürün satışı, 20 milyar görüntülenme ve 500 milyon ziyaret ile kasım ayında tüm Türkiye'ye bugüne kadarki en büyük alışveriş festivalini yaşatmayı hedefliyor.

"Dijital ekonomiyi büyütmek ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamak önceliğimiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol Group Üst Yöneticisi (CEO) Demet Mutlu, 2 bin kişilik ekip ve binlerce iş ortağı ile kasım ayı kampanyaları için hazır olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin dört bir yanındaki iş ortaklarımızla kasım ayında rekor ticaret hacmi gerçekleştirdik, bu yıl bir kez daha kendi rekorumuzu kırmayı hedefliyoruz. Trendyol olarak hedefimiz, Türkiye ve bölgemizin büyüyen dijital ekosistemine en fazla etki yaratan, yön veren öncü teknoloji şirketlerinden biri olmak. Dijital ekonomiyi büyütmeyi ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı öncelikli sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu nedenle Türkiye ekonomisinin can damarı olan Anadolu'nun dört bir yanındaki satıcılarımızın işlerini büyütmesi ve gelişimi için eğitimler düzenliyor ve onlara teknolojik altyapı sunarak dijital dönüşümlerine destek oluyoruz.

Bugün platformumuzda 81 ilden binlerce satıcı yılda 200 milyondan fazla ürünü Trendyol aracılığıyla tüm Türkiye'ye ulaştırıyor. Bu sayede Türkiye'nin neresinde olursa olsun satıcılarımız daha fazla satış yaparak işlerini büyütüyor ve ekosistem genişlemeye devam ediyor. Bilişim teknolojileri, lojistik gibi birçok sektör gelişiyor ve birçok insana istihdam sağlanıyor. Türkiye'nin teknoloji gelişimi için Ar-Ge ekibimizle altyapı çözümleri ve yeni yazılımlar geliştirerek, iş ortağımız satıcılarımızı ve tüm dijital ekosistemi büyütmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA