Trendyol, İzmir'in e-ticaret verilerini açıkladı

Trendyol üzerinden son bir yılda verilen zigon sehpa, çok amaçlı dolap ve kamp sandalyesi siparişleri İzmirli satıcılardan tedarik edildi.

Trendyol üzerinden son bir yılda verilen zigon sehpa, çok amaçlı dolap ve kamp sandalyesi siparişleri İzmirli satıcılardan tedarik edildi.

???????Trendyol'dan İzmir'in e-ticaret satış verilerine ilişkin yapılan açıklamaya göre, mobilya sektöründeki satışlarıyla öne çıkan kentte, en çok sipariş alınan ürün zigon sehpa oldu.

İzmir'deki üretici ve satıcılar Ocak 2020-Mart 2021 tarihlerinde Trendyol üzerinden tüm Türkiye'den 600 bine yakın verilen zigon sehpa siparişinin yüzde 69'unu tek başına karşıladı. Trendyol, 411 bin zigon sehpa siparişini Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilere ulaştırdı.

İzmir'de zigon sehpa satışıyla beraber çok amaçlı dolap, çalışma masası, kitaplık ve komodinler de tüm Türkiye'den sipariş alan başlıca ürünler oldu. Yaklaşık 455 bin çok amaçlı dolap siparişinin yüzde 75'ini de İzmirli üreticiler ve satıcılar karşıladı.

Kamp sandalyeleri İzmir'den tüm Türkiye'ye ulaştırıldı

Mobilya ürünlerinin yanı sıra tüm Türkiye'den sipariş edilen 165 bin 393 kamp sandalyesinin yüzde 79'u da Trendyol'un İzmir'deki satıcılarından tedarik edildi. Toplam 131 bin 352 siparişle kamp sandalyesi İzmir'deki satıcıların en çok sattığı ürünler arasında yer aldı.

İzmir'den üç büyük il dışında en çok sipariş veren şehirler Bursa, Antalya ve Kocaeli oldu. Bursalı müşteriler 541 bin 113 adet, Antalyalılar 430 bin 912 adet ve Kocaelililer 320 bin 837 adet siparişi İzmirli satıcılardan verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan