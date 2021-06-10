Trendyol, futbol milli takımları resmi sponsoru oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), e-ticaret sitesi Trendyol'un futbol milli takımlarının resmi sponsoru olduğunu açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), e-ticaret sitesi Trendyol'un futbol milli takımlarının resmi sponsoru olduğunu açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Trendyol'un A Milli Futbol Takımı, A Milli Kadın Futbol Takımı ve E-Milli Takımı'nın resmi sponsorluğunu üstlendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Demet Mutlu, "Türkiye'nin Trendyol'u olarak, ülkemizin değerlerinin yanında olmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Türk bayrağını tüm dünyada dalgalandıran milli değerimiz A Milli Futbol Takımı'nın resmi sponsoru olmaktan heyecan duyuyoruz. Kadın ve e-milli takımlarımızı da bu iş birliği kapsamında desteklemekten ve başarılarına katkı sağlamaktan da ayrıca gururluyuz. Kalplerimiz UEFA EURO 2020'de, cuma günü ilk maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımı'mız ile beraber atıyor. Milli takımımızın yine hepimizi gururlandıracak büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyoruz. Türkiye'nin Trendyol'u olarak milli takımımıza başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

TFF Sponsorluklar ve Pazarlama Sorumlusu ve Dış İlişkiler Yardımcı Üyesi Alkın Kalkavan ise şunları kaydetti:

"Uzun süredir devam eden zorlu koşullara rağmen yeni bir iş ortağı ile güçlerimizi birleştirmekten büyük bir mutluluk duymaktayız. EURO 2020 başlamadan hemen önce, Trendyol gibi genç ve dinamik bir markanın desteği ile gücümüze güç kattık. Bu iki markanın yaratacağı birlikteliğin çok kuvvetli olacağına, EURO 2020'de ve Dünya Kupası elemelerinde, nice yenilikçi projelerle örnek bir iş modeli çıkartarak milli takımın pozitif sinerjisini daha da yukarıya taşıyacağına inanıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu