Trendyol efsane Cuma indirimleri başladı! Trendyol indirim kodu ve indirim kuponu

25.11.2019 11:03 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:03

Trendyol efsane Cuma indirimleri hangi markalarda geçerli? Trendyol indirim kodu, Trendyol indirim kuponu! Amerika'da ve Avrupa'nın pek çok ülkesinde yaygın olan Black Friday, Kara Cuma adı ile Türkiye'de sayısız marka ve üründe indirim sağlıyor. Mağazaların yanı sıra online siteler üzerinden alışverişin arttığı efsane günler Trendyol indirimleri 2019 yılında vatandaşlara fırsat yarattı. İşte Trendyol efsane Cuma indirimleri ayrıntıları…

25 – 29 TRENDYOL EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ

ABD'de Şükran gününden hemen sonra gelen Cuma gününden yola çıkarak meydana gelen Black Friday, bugünkü anlamıyla ilk olarak 1961 yılında karşılaşıldı. Her yıl Kasım ayında gerçekleşen Kara Cuma, büyük indirimlerle vatandaşlara sınırsız alışveriş imkanı sunuyor. Belirlene tarihlerde mağazalar çok erken saatte kapılarını açar ve geç saatte kapanırlar. Sayısız marka, Black Friday'e özgü indirim kuponları, kampanyalar yürütür. Son yıllarda online alışverişin yaygınlaşmasıyla da özellikle Trendyol Black Friday indirim günlerinde öne çıkıyor. Giyim, kozmetik, tekstil, teknoloji, ev, aksesuar, elektronik gibi daha birçok kategoride sunduğu ürün ve hizmeti 2019 25 – 29 Kasım efsane Cuma ile uygun fiyata müşteriye sunuyor.

Trendyol 2019 efsane günler indirim kodu, kuponu…

EFSANE GÜNLER İNDİRİMLERİ HANGİ MARKALARDA GEÇERLİ?

Trendyol, geçtiğimiz yıl Efsane Günler'de 7,5 milyon ürün satıldı, 2 milyar sayfa görüntülenme, 100 milyon da ziyaret gerçekleştirerek rekora imza attı. Black Friday ile 2019 yılında da yine bir rekor kırmayı hedefleyen Trendyol Group 25 milyon satış yapmayı amaçlıyor. 2019 Kara Cuma indirimlerinde yüzde 30 ile 70 oranında indirimler yapılacak. Peki, hangi markalarda, ürünlerde indirim var?

Telefon, laptop, televizyon, beyaz eşyalar, küçük ev aletleri, kişisel bakım ürünleri,aksesuar, kulaklık, kıyafet, ayakkabı, dekorasyon ürünleri, süper market ve ev tekstiline kadar sınırsız üründe indirim geçerli olacak.

İndirimde olan marka ve ürünler için tıklayın…

BLACK FRİDAY NEDİR?

ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilen bugün, mağazalar çok erken saatte açılır, geç kapanırlar ve oldukça fazla indirimlerle ürün satışı yapılır. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz. Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar.

BLACK FRİDAY TARİHİ

Tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedildi ve o günde Philadelphia'da, alışverişten dolayı meydana gelen trafik yoğunluğu ve zorlukları nedeniyle bu güne Black Friday denmiştir. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl Balck Friday'e katılan markalar arasında yer alıyor.