Trendyol E-Faturam ile satıcılar zaman ve maliyetten tasarruf ediyor

Trendyol E-Faturam ile satıcılar, fatura süreçlerini dijitalleştirerek hem zamandan hem fatura maliyetlerinden tasarruf sağlıyor.

Trendyol E-Faturam ile satıcılar, fatura süreçlerini dijitalleştirerek hem zamandan hem fatura maliyetlerinden tasarruf sağlıyor.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, kolay fatura oluşturma imkanı sunan Trendyol E-Faturam'da ilk fatura paketi alımında 5 ay ücretsiz ve sınırsız fatura oluşturma avantajı sunuluyor.

Trendyol'da E-Faturam sisteminin yanı sıra satıcılara, ücretsiz mağaza açma, avantajlı bankacılık hizmetleri, indirimli akaryakıt alımı gibi çeşitli fırsatlar da sunuluyor.

Başta esnaf ve KOBİ'ler olmak üzere işletmeleri dijitalleştirerek, ticaretlerini dijitalde sürdürmeleri ve büyütmeleri için onlara fırsatlar sunan Trendyol, E-Faturam ile satıcılarının fatura süreçlerini de dijitalleştiriyor. Platform, Dijital Planet iş birliğinde hayata geçirdiği elektronik fatura sistemi ile satıcılarına hem zamandan hem fatura maliyetlerinden tasarruf imkanı sunuyor.

Trendyol satıcıları, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen E-Faturam ile platformdaki siparişlerinin faturalarını Trendyol Satıcı Paneli içinden tek tık ile oluşturabiliyor. Sistem, e- faturanın yanı sıra e-arşiv fatura ve e-irsaliye oluşturma özelliğine de sahip. Satıcılar, diğer pazar yerlerine ait siparişlerinin faturalarını da Trendyol E-Faturam ile oluşturarak farklı bir sisteme ihtiyaç duymadan tek sistemden yönetebiliyor. Oluşturulan faturalar anında müşteriye gönderilebiliyor.

İlk fatura paketi alımında 5 ay ücretsiz ve sınırsız fatura oluşturma

Kağıt faturaya göre çok daha hızlı ve ekonomik olan e-fatura sistemi ile satıcıların işlerini kolaylaştırmayı hedefleyen Trendyol, E-Faturam hizmetini 32 TL'den başlayan fiyatlarla sunuyor. Uygun fiyatlı paketlerin yanı sıra, satıcıların ilk fatura paketi alımında 5 ay ücretsiz ve sınırsız fatura oluşturma avantajı sağlıyor.

Satıcıların kağıt, baskı ve yazıcı maliyetlerinden tasarruf etmesine imkan sunan e-fatura aynı zamanda faturaların 10 yıl boyunca güvenli şekilde saklanmasını da sağlıyor. Faturaların elektronik ortamda gönderilmesi sebebiyle fatura kaybolması veya eksik fatura şikayeti gibi sorunları da önlüyor.

Satıcılarını platforma katıldıkları ilk günden itibaren teknoloji, pazarlama, finansman ve eğitim gücüyle destekleyen Trendyol, E-Faturam hizmetinin yanı sıra farklı avantajlar da sunuyor.

Trendyol'da platforma katılan her satıcıya e-ticaret danışmanları atanıyor. Süreçler, operasyon ve performansları konusunda bilgilendirilen ve ücretsiz eğitimlere katılan satıcılar, kullanımı kolay satıcı paneli üzerinden tüm işlerini rahatça yönetebiliyor, satış arttırıcı ve operasyon geliştirici aksiyonlar alabiliyor. Satıcılar, Trendyol'da mağazalarını açabiliyor ve kolayca tasarlayıp yönetebiliyor. Böylece hiçbir ücret ödemeden "Trendyol.com/mağazaadı" şeklinde kendilerine ait internet sitesine sahip oluyorlar.

Trendyol'da bankalarla yapılan özel anlaşmalar sayesinde havale, eft, personel maaş desteği gibi avantajlı bankacılık hizmetleri de sunuluyor. Ürün fotoğraf çekimi, araç kiralama, kargo gönderimi, kutu ve ambalaj tedariki gibi konularda avantajlı fiyatlarla destek veren Trendyol, anlaşmalı şirket üzerinden yüzde 6 indirimli akaryakıt alım fırsatı sağlıyor. Güçlü bir pazarlama yapısına sahip olan Trendyol'da ürünlerini öne çıkarmak isteyen satıcılar, belirledikleri bütçe ve süreler dahilinde seçtikleri ürünlerin pazarlamasını da yapabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz