Trendyol, "Dünyanın en çok ziyaret edilen ilk 20"sinde Türkiye'den tek şirket oldu
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Trendyol, "Dünyanın en çok ziyaret edilen ilk 20"sinde Türkiye'den tek şirket oldu

Trendyol, 'Dünyanın en çok ziyaret edilen ilk 20'sinde Türkiye'den tek şirket oldu
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

SimilarWeb'in açıkladığı tüm dünyada en çok ziyaret edilen e-ticaret ve alışveriş siteleri listesinde Trendyol, Türkiye'den ilk 20'de yer alan tek şirket oldu.

SimilarWeb'in açıkladığı tüm dünyada en çok ziyaret edilen e-ticaret ve alışveriş siteleri listesinde Trendyol, Türkiye'den ilk 20'de yer alan tek şirket oldu.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen internet sitesi trafik ölçümleme ve analiz servisi SimilarWeb, tüm dünyada en çok ziyaret edilen e-ticaret ve alışveriş sitelerinin listesini açıkladı.

Trendyol, Türkiye'den ilk 20'ye giren tek şirket oldu. Trendyol, SimilarWeb'in Türkiye'den en çok ziyaret edilen e-ticaret ve alışveriş sitelerini kapsayan listenin de ilk sırasında yer aldı. SimilarWeb'in verilerine göre Trendyol ziyaretçileri ortalama 7 dakikalarını sitede geçirirken, bu süre boyunca yaklaşık 8 Trendyol sayfasını ziyaret ediyorlar.

Trendyol, dünyanın saygın mobil uygulama analiz platformları arasında yer alan App Annie'nin yayınladığı EMEA merkezli alışveriş uygulamaları listesinde de Türkiye'den ilk 10'da yer alan tek şirket olmuştu.??????? Trendyol, moda, elektronik, ev & mobilya, market gıda, anne-çocuk, kozmetik gibi birçok kategoride 42 milyondan fazla ürünü Türkiye'nin dört bir yanındaki 30 milyonu aşkın aktif müşterisiyle buluşturuyor.

Dijital alışveriş platformu, müşterilerine ve satıcılarına en iyi alışveriş deneyimi sunmak için teknoloji ekibindeki 1.000'in üzerinde mühendisle birlikte yeni teknolojiler geliştirerek, mobil uygulamasını ve platformunu her gün geliştirmeye devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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