Trendyol, dünyanın en çok indirilen 10 alışveriş uygulaması arasına girdi

Trendyol, mobil uygulama analiz platformlarından App Annie tarafından açıklanan EMEA merkezli alışveriş uygulamaları listesinde ilk 10'da yer aldı.

Trendyol açıklamasına göre, App Annie'nin tüm dünyadaki indirmeler üzerinden yaptığı değerlendirme kapsamında, EMEA merkezli alışveriş uygulamaları listesine Türkiye'den ilk 10'a giren tek şirket Trendyol oldu.

Liste, 2012'den bu yana yaratıcı ve başarılı mobil uygulama yayıncılarını belirleyen App Annie tarafından App Store ve Google Play'deki uygulama indirme sayıları temel alınarak hazırlanıyor.

Trendyol mobil uygulaması bugüne kadar 60 milyondan fazla indirildi. Ziyaretlerin yüzde 93'ünün mobil uygulamadan yapıldığı Trendyol'da, müşterilerin yüzde 85'i alışverişlerini uygula üzerinden gerçekleştiriyor.

Moda, elektronik, ev-mobilya, market gıda, anne-çocuk, kozmetik gibi birçok kategoride 30 milyondan fazla ürünü 20 milyon aktif müşterisiyle buluşturan Trendyol, müşterilerine ve satıcılarına en iyi alışveriş deneyimi sunmak için mobil uygulamasını ve platformunu yeni teknolojilerle geliştirmeye devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu