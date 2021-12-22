Trendyol, Sepette İyilik'le ile STK'lara destek oluyor

Trendyol, sivil toplum kuruluşlarına kaynak geliştirmek için hayata geçirdiği Sepette İyilik Hareketi ile 41 sivil toplum kuruluşunun binlerce fiziksel ve dijital ürünlerini Trendyol çatısı altında buluşturuyor.

E-ticaret platformundan yapılan açıklamaya göre, yeni yıl hediyelerini Sepette İyilik Butiği'nden alanlar, sevdiklerine "iyilik" hediye ederken, sivil toplum kuruluşlarına da katkıda bulunabiliyor.

Trendyol, Sepette İyilik Butiği'nden gerçekleşen satışların tüm gelirini sivil toplum kuruluşlarına aktarıyor. Yaratılan ek gelir ile kuruluşların ürettikleri toplumsal faydayı artırmalarına destek oluyor. Sepette İyilik ile STK'lara sağlanan kaynak 2,5 milyon TL'ye ulaşırken, teknoloji, eğitim, pazarlama ve operasyon desteği ile de STK'ların dijitalleşmelerine katkı sağlanıyor. Trendyol, Sepette İyilik ile 200 bini aşkın satıcısını ve 30 milyondan fazla müşterisini de toplumsal sorunların çözümüne ortak olmaya davet ediyor.

41 STK'nın binlerce ürünü Sepette İyilik'te

Ahbap Derneği, AKUT, Alzheimer Derneği, Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı (BALEV), Bilim Kahramanları Derneği, Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği, ÇED, Çocuklar Gülsün Diye, Darüşşafaka, Türkiye Down Sendromu Derneği, EGET Vakfı, Givin, Gülmek İyileştirir Derneği, HAÇİKO, Hayata Destek Derneği, HAYTAP, HEPAD, KuHayDer, Sahipsiz Hayvanları Koruma Derneği, İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı, KAÇUV, KEDV, Kalben, Kalpten Kalbe Derneği, Kodluyoruz Derneği, Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği, Türk Kızılayı, Make A Wish Türkiye, Sosyal Ben Vakfı, Obidev, Tider, Tohum Otizm Vakfı, TED, TESYEV, TOG, TEGV, TOFD, TOÇEV, Yeşilay, Yedikule Hayvan Dostları Derneği ve YGA'nın ürünleri Sepette İyilik üzerinden Trendyol müşterileriyle buluşuyor.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri

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