Trendyol'dan Yapı Market Günü
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Trendyol'dan Yapı Market Günü

Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi
Trendyol'dan Yapı Market Günü

Trendyol, baharın gelişiyle birlikte evlerini küçük dokunuşlarla yenilemek isteyenler için Yapı Market Günü'nde indirimler sunuyor.

Trendyol, baharın gelişiyle birlikte evlerini küçük dokunuşlarla yenilemek isteyenler için Yapı Market Günü'nde indirimler sunuyor.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, 29-30 Mart'ta gerçekleşecek Yapı Market Günü'nde boyadan banyo malzemelerine, hırdavat ürünlerinden tesisat malzemelerine binlerce marka, yüz binlerce üründe fırsatlar sağlıyor.

Baharın getirdiği ferahlık ve tazelenme hissini evlerine taşımak isteyenler, yeni renkler seçerek farklı bir dekor stiline sahip olabiliyor. 2021'in renkleri gri ve sarı başta olmak üzere binlerce farklı tona sahip boyalar, indirimlerle Trendyol müşterilerini bekliyor.

Evin en sık kullanılan bölümlerinden banyolar ufak dokunuşlarla yenilenebiliyor. Eskiyen derzler doldurularak yeni bir görünüm kazandırılabilirken, duş başlığı ve lavabo bataryaları akıllı ürünlerle değiştirilerek yeni nesil bir banyoya sahip olunabiliyor. Klozet kapağından banyo raflarına, derz dolgulardan bataryalara binlerce ürün Trendyol'un Yapı Market kategorisinde yer alıyor.

Pratik çözümlerle yeni bir mutfağa da sahip olmak mümkün. Trendyol'un Yapı Market kategorisinde yer alan yapışkanlı folyolar ile tezgah ve ara fayanslar kaplanarak mutfaklarda farklı bir görünüm elde edilebiliyor. Mutfak dolapları yapışkanlı folyo ile kaplanarak ya da boyanarak kolayca yenilebiliyor, kulpları değiştirilerek yeni bir dolaba dönüştürülebiliyor. Trendyol'da hem tezgah için hem ara fayanslar için binlerce farklı yapışkanlı folyo seçeneği bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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