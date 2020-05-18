Trendyol'dan KOBİ'lere 80 milyon liralık destek KOBİ Destek Paketi ile 4 Nisan'dan itibaren pazaryerindeki 45 bine yakın KOBİ iş ortağına toplam 80 milyon TL'lik finansman, pazarlama ve eğitim desteğini sunan Trendyol, hem bilgi paylaştığı hem de KOBİ'lerin sorularını yanıtladığı haftalık online konferanslara devam ediyor.

KOBİ Destek Paketi ile 4 Nisan'dan itibaren pazaryerindeki 45 bine yakın KOBİ iş ortağına toplam 80 milyon TL'lik finansman, pazarlama ve eğitim desteğini sunan Trendyol, hem bilgi paylaştığı hem de KOBİ'lerin sorularını yanıtladığı haftalık online konferanslara devam ediyor.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre şirket, 'COVID-19 Döneminin E-Ticarete Etkileri', 'COVID-19 ile İlgili Alınabilecek Bireysel Sağlık Önlemleri', 'COVID-19 Dönemi Hukuki Gelişmeleri', 'COVID-19 Dönemi Uzaktan Çalışma Deneyimi' ve 'Trendyol'da Kampanyalar' konularının işlendiği buluşmalarda güncel bilgileri alanında uzman isimlerle iş ortaklarına aktarıyor. Her etkinlik öncesi anket ile toplanan soruları yanıtlayan Trendyol, canlı yayın sırasında da soru alarak iş ortaklarına bilgi desteği veriyor.

Trendyol, Online İş Ortağı Buluşmaları'nda platformdaki yeni gelişmeleri ve iş sürecini kolaylaştıran araçları da ele alıyor. Uzman isimler yenilikleri detaylı şekilde anlatarak nasıl kullanılacağı konusunda canlı eğitim veriyor.Binlerce KOBİ'yi e-ticaret ile tanıştırmak isteyen Trendyol, bu süreçte ücretsiz olarak gerçekleştirdiği eğitimlerin sayısını da arttırdı.

Bu kapsamda KOBİ'lere ürün yükleme, tedarik ve operasyon süreçleri, satış stratejileri ve müşteri memnuniyeti gibi konularda online eğitimler gerçekleştiriyor.

Kaynak: DHA