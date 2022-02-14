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Trendyol'dan KDV indirimine ilişkin açıklama Açıklaması

AA, Ergin Garip - Ekonomi
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Trendyol'dan KDV indirimine ilişkin açıklama Açıklaması

Trendyol, temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesinin ardından satıcılarının indirimi fiyatlarına yansıtmaları için gerekli adımları atıyor.

Trendyol, temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesinin ardından satıcılarının indirimi fiyatlarına yansıtmaları için gerekli adımları atıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, "KDV Sistemini Sadeleştirme Programı" kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdiklerini duyurmuştu.

Trendyol'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Trendyol olarak, temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi kararını satıcılarımızın fiyatlarına yansıtmaları için gerekli adımları atıyoruz. Tüketicilerimizin, temel gıda ürünlerine uygun fiyatlı olarak ulaşmasını sağlamak için KDV indiriminin yanı sıra ürün fiyatlarında ek indirim yapan satıcılarımıza Trendyol olarak ekstra komisyon ve kampanya desteği sunmaya başlıyoruz."

AA / Ergin Garip - Ekonomi

Recep Tayyip Erdoğan, Cumartesi, Trendyol, Ekonomi, Haberler

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