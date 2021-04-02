Trendyol'dan en çok kedi kumu satışı yapan il Bursa oldu

Trendyol'da Ocak 2020'den bu yana en çok kedi kumu satışı yapan iller arasında başı Bursa çekti.

Trendyol'da Ocak 2020'den bu yana en çok kedi kumu satışı yapan iller arasında başı Bursa çekti.

Trendyol'dan Bursa satış verilerine ilişkin yapılan açıklamaya göre, ev tekstili, hazır giyim ve konfeksiyon ürünleriyle tanınan kent, kedi kumu satışında rekor kırdı.

Ocak 2020'den bu yana Trendyol üzerinden tüm Türkiye'den 600 binin üzerinde verilen kedi kumu siparişinin yüzde 64'ünü tek başına karşılayan Bursalı satıcılar, toplam 306 bin 509 adet kedi kumu siparişini Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırdı.

Bursa, sadece kedi kumuyla değil genel pet ürünleri satışıyla da dikkat çekti. Toplam 170 bin 368 siparişle kedi ve köpek mamaları da bu kentten en çok satılan ürünler arasında yer aldı.

Bursa'dan sipariş verilen ilk 10 ürün arasında ev tekstili ürünleri de yer aldı. Bursalı satıcılar aynı dönemde 270 bin 242 adet kırlent ve kırlent kılıfı, 104 bin 965 adet runner ve Amerikan servisi, 71 bin 312 adet masa örtüsü siparişini üstlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan