Trendyol'dan Büyük Bahar Kampanyası
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Trendyol'dan Büyük Bahar Kampanyası

Trendyol'dan Büyük Bahar Kampanyası
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Trendyol, 27, 28 ve 29 Nisan tarihlerinde Trendyol Büyük Bahar Kampanyası ile yüz binlerce üründe yüzde 70'e varan indirimler sunuyor.

Trendyol, 27, 28 ve 29 Nisan tarihlerinde Trendyol Büyük Bahar Kampanyası ile yüz binlerce üründe yüzde 70'e varan indirimler sunuyor.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, Anneler Günü'ne kısa bir süre kala annesini ve annesi kadar sevdiklerini sürpriz bir hediyeyle mutlu etmek isteyenler için de binlerce seçenek Büyük Bahar Kampanyası'nda yerini aldı.

Trendyol, kampanya kapsamında yeni sezonun şık parçalarını, kozmetikten parfüme, küçük ev aletlerinden takı ve aksesuara, cep telefonundan robot süpürgeye kadar farklı seçenekleri uygun fiyatlarla sunuyor.

Büyük Bahar Kampanyası'nda giyimde yüzde 50, aksesuarda yüzde 70, saat ve gözlükte yüzde 30, kozmetikte yüzde 25, ayakkabıda yüzde 35, elektronikte yüzde 7'ye varan fırsatlar Trendyol müşterilerini bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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