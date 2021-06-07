Trendyol'daki kanepe siparişlerinin dörtte üçünü Kayseri karşıladı
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Trendyol'daki kanepe siparişlerinin dörtte üçünü Kayseri karşıladı

Trendyol'daki kanepe siparişlerinin dörtte üçünü Kayseri karşıladı
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

ticaret sitesi Trendyol üzerinden 17 ayda Türkiye genelinden verilen kanepe siparişinin yüzde 76'sını Kayseri tek başına karşıladı.

E-ticaret sitesi Trendyol üzerinden 17 ayda Türkiye genelinden verilen kanepe siparişinin yüzde 76'sını Kayseri tek başına karşıladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol, Kayseri'ye ilişkin e-ticaret satış verilerini açıkladı. Mobilya sektöründeki satışlarıyla öne çıkan Kayseri'de en çok sipariş alınan ürün kanepe oldu. Kayseri'deki üretici ve satıcılar Ocak 2020-Mayıs 2021 tarihleri arasında Trendyol üzerinden tüm Türkiye'den 39 bine yakın kanepe siparişinin yüzde 76'sını tek başına karşıladı. Trendyol, 29 bin 311 kanepe siparişini Kayseri'den Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilere ulaştırdı.

Köşe takımı, koltuk takımı, dolap, gardırop ve bez dolaplar da Kayseri'nin tüm Türkiye'den sipariş aldığı başlıca ürünler arasında yer aldı. 80 bin bez dolap siparişini yüzde 56'sı, 166 bin dolap ve gardırap siparişinin yüzde 55'i, 18 binden fazla köşe takımı siparişinin yüzde 73'ü de Kayserili üreticiler ve satıcılar tarafından tedarik edildi.

Trendyol'un verilerine göre Kayseri'den üç büyük il dışında en çok sipariş veren şehirler Bursa, Antalya ve Kocaeli oldu. Bursalı müşteriler 142 bin 590 adet, Antalyalı müşteriler 103 bin 580 adet ve Kocaelili müşteriler ise 86 bin 398 adet siparişi Kayserili satıcılardan verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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