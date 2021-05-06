Trendyol'da sorun yaşandı, siparişler aksadı

Online satış platformu Trendyol'da nedeni açıklanmayan şekilde yaşanan sorun satıcıları ve vatandaşları etkiledi.

Online satış platformu Trendyol'da nedeni açıklanmayan şekilde yaşanan sorun satıcıları ve vatandaşları etkiledi. Sorun nedeniyle siparişlerin satıcı panellerine aktarılamaması ürünlerin teslimatına yansıdı.

Kısıtlama döneminde internet alışverişleri büyük önem taşıyor. Online satış platformu Trendyol'da satıcılar, siparişlerinin gösteriminin yapılamaması nedeniyle sorun yaşadı. Trendyol'da yaşanan sorun nedeniyle satıcılar siparişlere bir süre ulaşamadı. Kısıtlamalar nedeniyle evde kalan vatandaşlar siparişlerini iletememesi nedeniyle problem yaşadı. Trendyol tarafından yapılan açıklamada ise bazı siparişlerin gösterimlerinde geçici bir sorun yaşandığını, sorunun giderildiği duyuruldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı