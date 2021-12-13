Trendyol'da İspanyol moda markası Scalpers'ın ürünleri satışa sunuldu

Trendyol, İspanyol moda markası Scalpers'ın ürünlerini dijital platformunda satışa sundu.

Trendyol açıklamasına göre, platformuna yeni marka ve ürünler ekleyerek müşteri memnuniyetini hedefleyen Trendyol, alışverişlerinde sürdürülebilirliği dikkate alan milyonlarca müşterisi ile Scalpers'ı buluşturuyor.

Ürün süreçlerinde sürdürülebilirlik felsefesini hayat geçiren markada organik pamuk, geri dönüştürülmüş pamuk, polyester, deri ve kauçuk ürünleri kullanılıyor. Birçok farklı kategoriden oluşan kadın ve erkek koleksiyonlarında gömlek, tişört, sweatshirt, takım elbise ve elbiseler dikkati çekiyor.

Açıklamaya göre, özgürlüğünü geri almak isteyen Kızılderililerin mücadelesinden ilhamla kurulan Scalpers, klasik stilin dışına çıkarak yeniliklere yakın olmak isteyen erkeklere 18 farklı kategoride çok yönlü seçenekler sunuyor. Marka, kadın koleksiyonunda ise zamansız ve rahat bir çizgiden ilerleyen 25 farklı kategoriden çeşitli parçalarla sezonun sevilen tonlarını ve minimal silüetlerini yakalıyor.

Sade ve zarif çizgilerden oluşan, rahatlığın ve feminenliğin bir arada bulunduğu bir şehir koleksiyonunu Scalpers ile müşterilerinin karşısına çıkaran Trendyol, Prince of Wales kumaş, denim ve deri kumaşlarla birlikte hayvan baskısı, çizgili ve vichy baskılı ürünleri de milyonlarca müşterisinin beğenisine sunuyor.

AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet