Trendyol'da Anneler Günü dolayısıyla robot süpürge satışları katlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Trendyol'da Anneler Günü dolayısıyla robot süpürge satışları katlandı

Trendyol'da Anneler Günü dolayısıyla robot süpürge satışları katlandı
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

ticaret platformu Trendyol'da Anneler Günü öncesi 15 günlük dönemde robot süpürge satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 700 artış gösterdi.

E-ticaret platformu Trendyol'da Anneler Günü öncesi 15 günlük dönemde robot süpürge satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 700 artış gösterdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol, Anneler Günü özel butiğinde her tarza hitap eden yüzlerce kategoride milyonlarca ürünü uygun fiyat ve yüksek marka çeşitliliği ile müşterileriyle buluşturuyor.

Anneleri ve anneleri kadar sevdiklerini bir hediye ile mutlu etmek isteyenler elektronikten, küçük ev aletlerine, giyimden aksesuara birçok kategoriye ilgiyi artırdı. Anneler Günü hediyesi için giyim ve aksesuarla birlikte bu yıl teknolojik ürünler de ilk sıralara yükseldi.

Robot süpürge satışlarında yüzde 700 artış

Özellikle salgın döneminde evde geçirilen zamanın artmasıyla anneler için evde hayatlarını kolaylaştıracak hediyeler tercih ediliyor. Bu yıl geçen seneye göre en yüksek artış robot süpürgede yaşandı.

Trendyol verilerine göre, bu yılın en trend ürünleri arasında yer alan robot süpürgelerin satışları Anneler Günü öncesi 15 günlük dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 700 artış gösterdi.

Hediye tercihleri arasında mutluluk veren etkisiyle herkesin çok sevdiği çikolata da önde geliyor. Bu dönemde çikolata satışları 12 kat, bijuteri kolye satışları 6 kat, güneş gözlüğü satışları 4 kat, bluz satışları 3 kat arttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

Bu da Anneler Günü dolandırıcılığı: WhatsApp'tan gelen mesaja 'Evet' diyen yanıyor
Bu da Anneler Günü dolandırıcılığı: WhatsApp'tan gelen mesaja 'Evet' diyen yanıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Özkoç Ersin Tatar Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Aleyna Tilki Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Serdar Aziz Bülent Uygun Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Ali Tandoğan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Trendyol'da Anneler Günü dolayısıyla robot süpürge satışları katlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 12:13:52. #1.14#

title