Trendyol: "Bu bayramda da çikolata, şeker ve kolonyadan vazgeçmedik" Ramazan Bayramı yaklaşırken Trendyol'da, bu yıl da en çok tercih edilen ürünler arasında hediyelik çikolata, şeker, kolonya ve giyim ürünleri yer alıyor.

Ramazan Bayramı yaklaşırken Trendyol'da, bu yıl da en çok tercih edilen ürünler arasında hediyelik çikolata, şeker, kolonya ve giyim ürünleri yer alıyor.

Trendyol açıklamasına göre, marka, uygun fiyat, yüksek ürün ve marka çeşitliliği sayesinde herkesin ihtiyacına, tarzına ve zevkine göre hediye seçenekleri sunuyor.

Sevdiklerinden uzak kalsa da bayram coşkusunu yaşayanlar, bu bayram da en çok hediyelik çikolata, şeker, kolonya ve giyim ürünlerini tercih ediyor. Evde daha fazla zaman geçirilen bu dönemde geçen yıldan farklı olarak maske&peeling, bakım yağları ve makyaj ürünleri de en çok sipariş verilen ürünler arasında yer alıyor.

Çocuklara bayram hediyesi şişme havuz

Trendyol verilerine göre Ramazan Bayramı alışverişinde yüzde 81 oranla kadınlar öne çıkıyor. Kadınların bu bayram alışveriş sepetinde şort, tayt, güneş gözlüğü yer alırken, erkekler en çok polo yaka ve spor tişörtler tercih ediyor.

Aileler evde kalan çocuklarını da sürpriz hediyelerle mutlu ediyor. Bu dönemde şişme havuz, bisiklet, peluş oyuncaklar, kostüm ve model araçlar da en çok tercih edilen ürünler arasında bulunuyor.

Milyonlarca ürün "Bayram Alışverişi" butiğinde

Türkiye evinde sağlıkla kalsın diye ihtiyaçları kesintisiz şekilde karşılamaya devam eden Trendyol, bayram için gereken her şeyi Bayram Alışverişi butiğinde sunuyor.

Bayramı şeker tadında geçirmek için bayram şekerinden kolonyaya, 7'den 70'e herkesin tarzına uygun bayramlıklardan bayram temizliği için gerekli ürünlere, elektronik, ev ve mobilya, kozmetik ve daha birçok kategoride milyonlarca ürün Trendyol'da kendini ve sevdiklerini mutlu etmek isteyenleri bekliyor.

Kaynak: AA