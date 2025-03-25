Trendyol boykot mu? Trendyol neden boykot ediliyor?

Son günlerde sosyal medya platformlarında sıkça karşılaşılan "Trendyol boykot ediliyor mu?" sorusu, kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle Twitter (X), Instagram ve TikTok gibi mecralarda kullanıcılar, Trendyol'a yönelik çeşitli eleştiriler ve tepkiler dile getirirken, markaya karşı başlatılan boykot çağrıları gündeme oturdu. Peki, Trendyol gerçekten boykot mu ediliyor, bu tepkilerin nedeni ne?İşte, merak edilen detaylar…

TRENDYOL BOYKOT MU, NEDEN?

?Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşma sırasında belirli markalara yönelik boykot çağrısında bulundu. Ancak siyasi duruşlar ve toplumsal hassasiyetler nedeniyle oluşturulan bu boykot listesinde Trendyol markasına ait herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Trendyol boykot mu

?Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, daha önceki açıklamalarında, bazı firmaların belirli politik veya ekonomik duruşları nedeniyle boykot edilmesi yönünde genel çağrılarda bulunmuş olsa da, Trendyol'un bu listede yer aldığına dair spesifik bir bilgiye rastlanmamıştır.