Çorum FK-Ankara Keçiörengücü maçını 15 yaş altı çocuklar ve aileleri ücretsiz izleyecek

Ahlatcı Çorum FK ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü arasında 31 Ocak'ta oynanacak maçta 15 yaşına kadar çocuklar ve ebeveynleri için ücretsiz bilet imkanı sunulacak.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında 31 Ocak Cumartesi günü Ahlatcı Çorum FK ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü arasında oynanacak maçı, 15 yaşına kadar çocuklar ile anne ve babalarının ücretsiz izleyeceği bildirildi.

Çorum FK'den yapılan yazılı açıklamada, Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak maçta, yarı yıl tatilinde olan çocuklara hediye olarak 15 yaş ve altı çocuklar için ücretsiz bilet tahsis edildiği belirtildi.

Ücretsiz biletlerin yalnızca stadyum gişelerinden temin edilebileceği aktarılan açıklamada, ücretsiz bilet için kontenjan belirlendiği ve PassoLig Kartı'nın zorunlu olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor
