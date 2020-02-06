Trendlere pamuksu bir dokunuş: Lastikli pamuk pantolonlar

06.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:00

Günlük kombinlerin vazgeçilmezi haline gelecek olan lastikli pamuk pantolonlar rahat ve özgür tarzınızı sokaklara yansıtmanızı sağlıyor. Qras'ın minimal dokunuşları ile kusursuz bir görünüme kavuşan pamuk pantolonlar, bayan pantolon tasarımları içinde tarzı ile öne çıkıyor. Yürüyüş pantolonu ve outdoor pantolonu olarak kullanılabilen beli lastikli pamuk pantolonlar, salaş pantolon ve tesettür pantolon gibi şekillerde de kullanılabiliyor.

BİRÇOK ÖZELLİK TEK TASARIMDA VÜCUT BULDU!

Qras'ın özel kadın pantolon tasarımları bir pantolondan fazlasını vadediyor. Günlük rutinlerinizde tercih edebileceğiniz beli lastikli pantolonlar, yeşil ve haki renkleriyle seçenekler sunarken aynı anda işlevsel kullanım fırsatları sağlıyor. Yürüyüş pantolonu olarak kullanılabilen lastikli pantolonların bel ve paça uyumu da kombinin bütünlük oluşturmasını sağlıyor.

FARKLI TARZLARIN BİR ARAYA GELDİĞİ ÖZGÜN TASARIM

Birçok farklı kadın pantolon türünün özelliklerini barındıran beli lastikli pamuk pantolonlar outdoor pantolon, yürüyüş pantolonu, salaş pantolon ve şalvar pantolonu gibi farklı tasarımların çizgilerini taşıyan lastikli pantolon, modern görünümü ile gardıropların vazgeçilmezi olmaya aday. Spor kombinleriyle uyum sağlayan pamuk pantolonlar çok yönlü tasarımı ile günlük rutinleriniz için de ideal bir seçenektir.

TARZINIZI YANSITAN ÖZEL TASARIM

Konforunuzdan bir şey kaybetmeden özgür ruhunuzu kıyafetinize yansıtmak istiyorsanız Qras'ın zarif pamuk pantolon tasarımlarına gardırobunuzda yer açabilirsiniz. Sade tasarımı ve rahat yapısı ile favoriniz olacak olan beli lastikli pamuk pantolonlar, farklı renk seçenekleri ile tarzınıza uyum sağlıyor; tarzınızı yansıtıyor.