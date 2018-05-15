Trende Dozu Kaçırıp Ateşli Şekilde Öpüşmeye Başlayan Çift Yolcuların Tepkisini Çekti

İngiltere'de Blackpool'dan Manchester'a giden trende öpüşmeye başlayan çift işin dozunu kaçırınca yolcuların tepkisini çekti.

TRENDE ÇOCUKLAR DA VARDI

Sevgilisinin kucağında oturan kadının trendeki yolculara aldırmadan ateşli bir şekilde öpüşmeye devam etmesi diğer yolcuları rahatsız etti. Trende çocukların olması da vatandaşların tepkisine sebep oldu.

"SARHOŞ YA DA UYUŞMUŞ GİBİLERDİ"

Adının Olly olduğunu söyleyen bir vatandaş, trende olduğunu ve görüntülerdeki çiftin sarhoş ya da uyuşturucunun etkisinde gibi göründüğünü söyledi. Genç kadın, trende çiftin arkasında ve önünde oturan çiftlerin durumu fark edince uzaklaştıklarını anlattı.

GÖREVLİ ŞİKAYETİ DİKKATE ALMADI

Ateşli çiftin trende görevli kondüktöre bildirilmesine rağmen kendilerine müdahale edilmediğini ve çiftin Manchester'a yolculuklarına devam etmelerine izin verildiğini belirtti.

"GEREKEN YAPILACAK"

Olayın 20 dakika sürdüğü öğrenilirken tren şirketinden bir yetkili , "Şirketimiz tüm müşterilerimiz için güvenli bir ortam sağlamayı ilke edinmiştir. Bu tip herhangi bir davranışa sıfır tolerans yaklaşımını uyguluyoruz. Bu olay soruşturma altında ve gereken şeyin yapılmasını sağlayacağız." dedi.