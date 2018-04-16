Trende Cinsel İlişkiye Giren Çifti Yolcular Görüntüledi
İngiltere'de gündüz vakti yolculuk ettikleri trende çevredekileri umursamadan cinsel ilişkiye giren çift, peronda bulunan yolcular tarafından görüntülendi.
İngiltere'nin Surrey bölgesinde bir çift, yolcuların gözü önünde trende cinsel ilişkiye girerken yakalandı. Caterham istasyonunda kaydedilen görüntüler büyük şaşkınlık yarattı.
KİMSEYE ALDIRMADILAR
Trende ilişkiye giren çiftin, vagonun penceresinin önünde ayağa kalkarak eylemlerine devam etmeleri çevrede bulunanları hayrete düşürürken, ikilinin rahat tavırları da herkesi şaşırttı.
"OLAYIN TAKİPÇİSİYİZ"
İstasyonda bulunan bir yolcu tarafından kayda alınan görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İngiliz Ulaştırma Polisi, trende cinsel ilişkiye girildiğini tespit ettiklerini ve olayın takipçisi olduklarını söyledi.
POLİS, BİLGİSİ OLANLARDAN YARDIM İSTEDİ
Polis soruşturmanın devam ettiğini açıklarken konu ile ilgili bilgisi olanların kendilerine ulaşmasını istedi. Şu ana kadar herhangi bir tutuklama yapılmadığı ifade edilirken video her ne kadar bulanık olsa da sözkonusu çiftin ilişkiye girdiklerinin kesin olduğu aktarıldı.
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Dünyanın düzenini bozun hep batıdır. Ama doğuya atarlar suçu. Her pisliğin başıda sonuda onlardandır. Ama hep biz müzlümanlara atarlar.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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BUDA KIYAMET ALAMETLERINDEN BIRI ..DE MUSLUMAN OLANLAR NASIL BUYLE BISEY SESIZ KALIYOR ..KIMSENIN HAYATINA KIMSE KARIŞMAZ ..OZAMAN BENIDE RAHATSIZ ETMESINLER BENDE GÜRMEK ISTEMIYORUM BU DURUMLARICevap Yaz Yayından Kaldır
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hayvanlardan farkınız kalmadıCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Kimsenin hayatına kimse karışamazCevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır
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Kiyamet kopacaksa kopsun daha fazla sovupte gunaha girmek istemiyoruzCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır