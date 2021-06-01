'Trend Topic: Sürdürülebilirlik' webinarına geri sayım başladı
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'Trend Topic: Sürdürülebilirlik' webinarına geri sayım başladı

'Trend Topic: Sürdürülebilirlik' webinarına geri sayım başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sürdürülebilirliğin ve geleceğin vizyonerleri, Rönesans Holding'in 3 Haziran'da düzenleyeceği "Trend Topic: Sürdürülebilirlik" webinarında bir araya gelecek.

Sürdürülebilirliğin ve geleceğin vizyonerleri, Rönesans Holding'in 3 Haziran'da düzenleyeceği "Trend Topic: Sürdürülebilirlik" webinarında bir araya gelecek. "Sürdürülebilir Geleceği Tasarla" Yarışması'nın ödül töreninin de yer alacağı webinarda, teknoloji, toplumsal başarı ve sanat ekseninde sürdürülebilirlik, sosyal girişimcilik ana temalarında ufuk açıcı oturumlar ve konuşmalar gerçekleşecek.

Rönesans Holding, 3 Haziran saat 13.00 itibari ile "Trend Topic: Sürdürülebilirlik" webinarını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. "Sürdürülebilir Geleceği Tasarla" Yarışması'nın kazananlarının da açıklanacağı webinarın sürdürülebilirliğe katkı sağlayan bir de sürprizi olacak; Holding, her bir webinar izleyecisi adına TEMA Vakfı'na fidan bağışında bulunacak.

Verilen bilgiye göre Webinar, Next Academy Kurucusu ve Akademisyen Levent Erden ile Konda Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın "Sürdürülebilir Esenlik" başlıklı ilham verici sohbetiyle başlayacak. Ardından Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, kurucusu olduğu Baksı Müzesi'ni keyifli anlatımıyla izleyicilere aktaracak. Sanal gezi eşliğinde izleyiciler, müzeyi online deneyimleme şansına sahip olacak. Help Steps, Tarla.iove ZOOP Shared Mini-Mobility kurucularının katılacağı panelde ise sosyal girişimciler, gençlere de cesaret verecek hikayelerini anlatacak.

Webinar kapsamında, Rönesans Holding'in üniversite öğrencilerine sürdürülebilirlik bilincini kazandırmak hedefiyle, bu yıl yedincisini düzenlediği "Sürdürülebilir Geleceği Tasarla" Yarışması'nın ödül töreni de gerçekleşecek. Törende, doğal kaynakların verimli kullanılması, çevreye saygılı ve sürdürülebilir olması, sosyal girişimciliği öne çıkarması kriterlerine göre değerlendirilen projelerden 10 farklı kategoride ödül alan projeler açıklanacak.

Gelecek nesillerin daha sağlıklı ve çevre dostu yapılarda yaşaması yolunda önemli bir farkındalık oluşturan yarışmada, 'Pandemi ile Değişen Yaşam Alanları' temasında toplamda 60'tan fazla üniversiteden gelen projeler yarıştı.

'Trend Topic: Sürdürülebilirlik' webinar etkinliğine ronesans.com/surdurulebilirlik/sgt/ linkinden kayıt olunabildiği açıklandı. - İSTANBUL

'Trend Topic: Sürdürülebilirlik' webinarına geri sayım başladı
'Trend Topic: Sürdürülebilirlik' webinarına geri sayım başladı
'Trend Topic: Sürdürülebilirlik' webinarına geri sayım başladı
'Trend Topic: Sürdürülebilirlik' webinarına geri sayım başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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